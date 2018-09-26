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  26 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На полях 73-й сессии Генассамблеи ООН прошла встреча глав МИД Монголии и Индии

CA-NEWS (MNG) - На полях 73-й сессии Генассамблеи ООН Министр иностранных дел Дамдины Цогтбаатар провел встречу с министром иностранных дел Республики Индия Сушма Сварадж и обменялся с ней мнениями по вопросам двусторонних отношений и сотрудничества, передает Montsame.

Цогтбаатар выразил удовлетворение взаимными визитами двух стран и упомянул плодотворность официального визита министра внутренних дел Индии Раджнатха Сингха в Монголию, в том числе принятие решение по строительству нефтеперерабатывающего завода. Также он поблагодарил за поддержку Индии в проведении межконфессионального форума мира, который будет организован Азиатской буддийской конференцией за мир в следующем году в Монголии.

Министр Сушма Сварадж, в свою очередь, отметила работа по созданию фигур Будды и двух его учеников находится на завершающем этапе и выразила готовность передать их монгольской стороне в ближайшее время. По завершении встречи министр Индии пригласила главу внешнеполитического ведомства Монголии Д.Цогтбаатара посетить Индию с визитом в удобное для него время.

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