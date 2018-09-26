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  26 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане с 2019 года отменят бесплатное предоставление населению электроэнергии, газа и воды
Предыстория: Бердымухамедов призвал пересмотреть оплату за коммунальные услуги в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Туркменистан перейдёт к оплате ресурсов, предоставлявшихся для бесплатного потребления, — газа, электроэнергии, питьевой воды, а также жилья и коммунальных услуг. Об этом во вторник, 25 сентября на первом заседании восстановленного Халк Маслахаты (Народного совета) заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, что «в нелегкий переходный период были введены льготы по бесплатному пользованию газом, электроэнергией, водой, солью, установлены минимальные тарифы на коммунальные услуги и другие льготы».

Однако, по его словам, сейчас «доходы населения заметно увеличились, созданы каждой семье широкие возможности для заработка». А значит – настало время подумать о том, что природные богатства должны сохраниться и для будущих поколений. Именно целям экономии ресурсов и послужит новая «обоснованная система тарификации».

В ото же день Бердымухамедов подписал Постановление, предписав с 1 января 2019 года упразднить бесплатное предоставление населению электроэнергии, газа, питьевой воды и столовой соли.

Бесплатное пользование газом, водой и электроэнергией было введено в Туркменистане в 1993 году при первом президенте Сапармурате Ниязове. В 2017 году было объявлено о отмене для населения Туркменистана льгот на бесплатный газ, электричество и воду.

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