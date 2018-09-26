РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Китай и Узбекистан планируют подписать меморандум о сотрудничестве в железнодорожной сфере

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Китай планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта, сообщает Podrobno.uz.

Стороны обсудили параметры документа в ходе недавнего визита китайской делегации в Ташкент. В нем планируется предусмотреть детали будущих совместных проектов, а также вопросы транспортировки грузов.

Стороны уже активно сотрудничают по ряду инвестиционных проектов в железнодорожной сфере. Так, например, Узбекистан активно закупает в КНР электровозы, специально созданные под местные условия. Кроме того, китайская компания China Railway Tunnel Group построила самый длинный железнодорожный туннель в Центральной Азии на маршруте "Ангрен-Пап".

Еще одна перспективная инициатива – строительство железной дороги "Узбекистан – Кыргызстан – Китай". Новая железная дорога даст возможность осуществлять перевозку грузов из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в страны Восточной Европы и Ближнего Востока. Она станет одним из самых кратчайших маршрутов транспортировки китайских грузов в ЕС.

Согласно предварительным параметрам проекта, сокращение пути из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы составит порядка 900 километров, а сроки уменьшатся на 7—8 суток.

Кроме того, строительство обеспечит развитие транспортной инфраструктуры стран Центральной Азии, предоставит им удобный выход к портам Персидского залива и Тихого океана, обеспечит стимулирование освоения и использования природных ресурсов стран региона.

print
  • National Geographic смоделировал последние минуты полета пропавшего малайзийского Boeing
  • Доля высокотехнологичных отраслей в обрабатывающей промышленности Узбекистана снизилась до 1,4%
  • В Согдийской области завершились узбекско-таджикские военные учения
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×