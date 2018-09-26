В исполкоме СНГ рассказали, что будут обсуждать главы государств в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 28 сентября состоится очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Как сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ, в узком формате планируется обменяться мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, а также обсудить вопросы о председательстве в Содружестве, дате и месте проведения очередного заседания Совета глав государств СНГ.

В ходе заседания в расширенном составе предполагается рассмотреть комплекс вопросов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества по ключевым направлениям деятельности Содружества.

Наиболее важным из них является проект Решения о Заявлении глав государств – участников Организации по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года.

В сфере гуманитарного сотрудничества наиболее важным проектом является План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Также главы государств СНГ обсудят вопрос о реализации в 2021 году Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в Республике Таджикистан. Проектом решения предполагается объявить город Душанбе культурной столицей Содружества в 2021 году.

Правительствам государств-участников СНГ предложено оказать содействие в организации участия представителей своих государств в мероприятиях.

Соответствующим органам отраслевого сотрудничества Содружества и исполнительному комитету СНГ поручается рассмотреть возможность поддержки проведения культурных мероприятий в городе Душанбе в 2021 году.

В сфере обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам предполагается также рассмотреть ряд проектов. Наиболее важной из них является Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы.

Также по теме обеспечения безопасности участники саммита обсудят Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

Напомним, как сообщил завотделом внешней политики Аппарата президента Данияр Сыдыков 20 сентября на пресс-конференции в Бишкеке, на встречах планируется обмен мнениями о взаимодействии стран Содружества, вопросы председательствования в 2019 году, а также будет обсуждена подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, как отметил Сыдыков, лидеры стран СНГ обсудят два вопроса по инициативе Кыргызстана:

- заявление глав государств по 90-летию Чынгыза Айтматова;

- заявление глав государств по Всемирным играм кочевников.

По данным Сыдыкова, в рамках саммита Жээнбеков планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Во время встречи будут обсуждаться актуальные вопросы кыргызско-российских отношений, а также дальнейшее плодотворное взаимодействие», - отметил Сыдыков.

Всего на заседании Совета глав государства СНГ планируется рассмотреть 16 вопросов повестки дня саммита.

В заседании СГГ СНГ в Душанбе примут участие президенты России Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Молдовы Игорь Додон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Туркменистан на саммите глав государств СНГ представит заместитель премьер-министра Туркменистана Пурли Агамырадов.