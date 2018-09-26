В исполкоме СНГ рассказали, что будут обсуждать главы государств в Душанбе

- Таджикистан, политика
- 10:42, 26 сентября 2018
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- Обновлено: 9:19, 27 сентября 2018
CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 28 сентября состоится очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств.
Как сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ, в узком формате планируется обменяться мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, а также обсудить вопросы о председательстве в Содружестве, дате и месте проведения очередного заседания Совета глав государств СНГ.
В ходе заседания в расширенном составе предполагается рассмотреть комплекс вопросов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества по ключевым направлениям деятельности Содружества.
Наиболее важным из них является проект Решения о Заявлении глав государств – участников Организации по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года.
В сфере гуманитарного сотрудничества наиболее важным проектом является План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Также главы государств СНГ обсудят вопрос о реализации в 2021 году Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в Республике Таджикистан. Проектом решения предполагается объявить город Душанбе культурной столицей Содружества в 2021 году.
Правительствам государств-участников СНГ предложено оказать содействие в организации участия представителей своих государств в мероприятиях.
Соответствующим органам отраслевого сотрудничества Содружества и исполнительному комитету СНГ поручается рассмотреть возможность поддержки проведения культурных мероприятий в городе Душанбе в 2021 году.
В сфере обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам предполагается также рассмотреть ряд проектов. Наиболее важной из них является Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы.
Также по теме обеспечения безопасности участники саммита обсудят Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.
Напомним, как сообщил завотделом внешней политики Аппарата президента Данияр Сыдыков 20 сентября на пресс-конференции в Бишкеке, на встречах планируется обмен мнениями о взаимодействии стран Содружества, вопросы председательствования в 2019 году, а также будет обсуждена подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, как отметил Сыдыков, лидеры стран СНГ обсудят два вопроса по инициативе Кыргызстана:
- заявление глав государств по 90-летию Чынгыза Айтматова;
- заявление глав государств по Всемирным играм кочевников.
По данным Сыдыкова, в рамках саммита Жээнбеков планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
«Во время встречи будут обсуждаться актуальные вопросы кыргызско-российских отношений, а также дальнейшее плодотворное взаимодействие», - отметил Сыдыков.
Всего на заседании Совета глав государства СНГ планируется рассмотреть 16 вопросов повестки дня саммита.
В заседании СГГ СНГ в Душанбе примут участие президенты России Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Молдовы Игорь Додон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Туркменистан на саммите глав государств СНГ представит заместитель премьер-министра Туркменистана Пурли Агамырадов.