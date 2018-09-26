АБР сохранил прогнозы по росту экономики Таджикистана в 2018-2019 гг.

CA-NEWS (TJ) - Азиатский банк развития (АБР) в обновленном ежегодном экономическом отчете оставил без изменений прогноз роста экономики Туркменистана 6% в 2018 г., 6,5% в 2019 году, сообщила пресс-служба АБР.

Прогноз роста для Центральной Азии на 2018 год пересмотрен в сторону повышения на 0,1 пункт до 4,1%.

В первом полугодии рост цен на нефть и добыча нефти ускорили рост в Казахстане, а рост в Армении и Грузии также оказался выше прогнозного.

Обновленный прогноз роста для Казахстана на 2018 год составил 3,7%, что выше предыдущего прогноза, составившего 3,2%. Прогноз экономического роста на 2019 также пересмотрен в сторону повышения до 3,9% с 3,5%, прогнозировавшихся весной.

В то же время прогноз на 2018 год теперь ниже для Кыргызстана ввиду замедления добычи полезных ископаемых, для Туркменистана в ожидании фискального ужесточения и для Узбекистана с затяжной адаптацией к новому режиму обменного курса.

Субрегиональный прогноз роста на 2019 год остается на уровне 4,2%, при этом улучшенные прогнозы для Армении, Грузии и Казахстана компенсируют более низкие прогнозы для Туркменистана и Узбекистана. Прогноз инфляции в субрегионе на 2018 год сокращен на 0,1 процентных пункта до 8,4%, поскольку стабилизация обменного курса помогла сдержать ценовое давление в Азербайджане. Прогноз инфляции в субрегионе на 2019 год также сократился с 7,9% до 7,7%.

«Экономический рост в регионе сохранился, несмотря на внешние вызовы, чему способствовал высокий внутренний спрос в Китайской Народной Республике (КНР) и Индии», - говорит главный экономист АБР Ясуюки Савада. «Наибольший риск для дальнейшего роста связан с нарушением международных производственных связей, вызванным дальнейшей эскалацией напряженности в торговых отношениях, однако рост экономики в Азии должен остаться устойчивым к прямым последствиям принятых на сегодня торговых мер».

В докладе отмечается, что к значительному росту экономики в Центральной Азии приводят более высокие цены на нефть и природный газ в сочетании с увеличением объема экспорта и инвестиций. Между тем, как считают в АБР, наибольший риск для дальнейшего роста связан с нарушением международных производственных связей, вызванным дальнейшей эскалацией напряженности в торговых отношениях.

Высокий внутренний спрос стимулирует рост экономики крупнейших стран региона, а растущие цены на нефть и газ способствуют экономическому росту стран-экспортеров энергоносителей, таких как Казахстан. Однако новые сдерживающие факторы порождают неопределенность в отношении будущей траектории роста экономики региона. В дополнение к обостряющейся напряженности в торговых отношениях, снижение глобальной денежной ликвидности может еще больше усугубить перспективы экономического роста в предстоящем году, говорится в сообщении.