АБР понизил понизил прогноз роста ВВП Узбекистана из-за «адаптации к новому режиму обменному курса»

CA-NEWS (UZ) - Азиатский банк развития (АБР) в обновленном ежегодном экономическом отчете понизил прогноз рост экономики Узбекистана до 4,9% с прогнозируемых в апреле 5,5%. Также пересмотрен прогноз экономического роста на 2019 год – с 5,6% до 5%, сообщила пресс-служба АБР.

По данным аналитиков банка понижение роста связано с затяжной адаптацией к новому режиму обменного курса.

В свою очередь прогноз роста для Центральной Азии на 2018 год был пересмотрен в сторону повышения на 0,1 пункт. Более высокие цены на нефть и природный газ в сочетании с увеличением объема экспорта и инвестиций приводят к значительному росту экономики в Центральной Азии, который, как ожидается, составит 4,1% в этом году.

«В первом полугодии рост цен на нефть и добыча нефти ускорили рост в Казахстане, а рост в Армении и Грузии также оказался выше прогнозного. Обновленный прогноз роста для Казахстана на 2018 год составил 3,7%, что выше предыдущего прогноза, составившего 3,2%. Прогноз экономического роста на 2019 также пересмотрен в сторону повышения до 3,9% с 3,5%, прогнозировавшихся весной», - утверждают аналитики АБР.

В то же время прогноз на 2018 год теперь ниже для Кыргызской Республики ввиду замедления добычи полезных ископаемых, для Туркменистана - в ожидании фискального ужесточения.

Субрегиональный прогноз роста на 2019 год остается на уровне 4,2%, при этом улучшенные прогнозы для Армении, Грузии и Казахстана компенсируют более низкие прогнозы для Туркменистана и Узбекистана.

«Прогноз инфляции в субрегионе на 2018 год сокращен на 0,1 процентных пункта до 8,4%, поскольку стабилизация обменного курса помогла сдержать ценовое давление в Азербайджане. Прогноз инфляции в субрегионе на 2019 год также сократился с 7,9% до 7,7%», отмечают в АБР.