Из-за валютных колебаний производство автомобилей в Казахстане сократилось на 14%

CA-NEWS (KZ) - В августе производство автомобилей в Казахстане сократилось на 14%.

По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, в последний летний месяц произведено 2 219 транспортных средств всех типов стоимостью 13,959 млрд тенге, на 14,2% меньше, чем в июле. Это самый скромный результат за последние 5 месяцев. Отечественные автопроизводители на фоне валютных колебаний сбавили темпы производства.

Тем не менее, за 8 месяцев текущего года на территории республики было произведено 19 465 единиц техники (включая легковые, грузовые автомобили, автобусы, специальную технику, трейлеры и полуприцепы) общей стоимостью 117,753 млрд тенге. Объемы выпуска превосходят результаты января-августа 2017 года на 64,5%.

За отчетный период в Казахстане силами шести производственных площадок было выпущено 18 206 легковых автомобилей (+75,8%), 689 грузовиков (-6 %), 200 автобусов (-53,6%), 107 единиц прочей специализированной техники (-18,3%) и 263 прицепов/полуприцепов (+45,3%).

В январе-августе на площадке «Азия Авто» в Усть-Каменогорске, по предварительным данным, было собрано 11 540 автомобилей, на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 6 830 единиц техники. В Кокшетау «КАМАЗ Инжинринг» произвел 340 грузовиков, алматинский Hyundai Trans Auto отгрузил 151 единицу техники. Семипалатинские предприятия СемАЗ и Daewoo Bus произвели по 186 и 82 единиц соответственно.

Сбыт автомобилей отечественного производства по итогам восьми месяцев достиг 18 тыс. единиц, что на 58,9% выше результатов прошлого года (11 330 ед.). Рыночная доля автомобилей «Сделано в Казахстане» выросла с 37,2% до 47,5% в текущем году.

Топ-5 наиболее популярных автомобилей местного производства по итогам отчетного периода возглавляют бренды: Lada (8 104), Hyundai (4 637), Kia (1 533), JAC (955) и Chevrolet (631).

В 2018 году 2 624 автомобиля были оформлены в кредит по льготной госпрограмме.