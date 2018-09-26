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  26 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Три человека погибли в ДТП в Вахдате

CA-NEWS (TJ) - Три человека погибли, один получил ранения в результате дорожно-транспортного происшествия 25 сентября на автодороге Вахдат-Нурек.

По данным Министерства внутренних дел Таджикистана, водитель автомашины «Опель-Астра», 59-летний житель Вахдата Ш.Юсуфов не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

Водитель и два его пассажира – жители города Вахдата З.Юсуфова и Сарвари Розия, 1963 года рождения, погибли на месте. Пассажир А.Юсуфов получил ранения и был доставлен в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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