Три человека погибли в ДТП в Вахдате

CA-NEWS (TJ) - Три человека погибли, один получил ранения в результате дорожно-транспортного происшествия 25 сентября на автодороге Вахдат-Нурек.

По данным Министерства внутренних дел Таджикистана, водитель автомашины «Опель-Астра», 59-летний житель Вахдата Ш.Юсуфов не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

Водитель и два его пассажира – жители города Вахдата З.Юсуфова и Сарвари Розия, 1963 года рождения, погибли на месте. Пассажир А.Юсуфов получил ранения и был доставлен в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.