РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ветеринары Таджикистана получат 100 мотоциклов от ФАО

CA-NEWS (TJ) - Ветеринары Таджикистана получат мотоциклы и ветеринарные наборы от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Как сообщает представительство Европейского союза в Душанбе, наборы и мотоциклы были переданы Комитету продовольственной безопасности при правительстве Таджикистана для дальнейшего распределения между практикующими ветеринарами.

При распределении 100 мотоциклов Irbis Intruder XY150 приоритет будет отдаваться тем ветеринарам, которые отвечают критериям: образование и подготовка, больше всего нуждаются в данном оборудовании, у которых отсутствуют транспортные средства для работы в сложных географических районах.

print
  • В Ташкенте пройдет еще один конный парад
  • Алматы и Абоме-Калави намерены сотрудничать в культурно-гуманитарной сфере
  • В Узбекистане с начала года создано свыше 230 узбекско-турецких предприятий
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×