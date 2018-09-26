Ветеринары Таджикистана получат 100 мотоциклов от ФАО
- Таджикистан, общество
- 14:09, 26 сентября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Ветеринары Таджикистана получат мотоциклы и ветеринарные наборы от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Как сообщает представительство Европейского союза в Душанбе, наборы и мотоциклы были переданы Комитету продовольственной безопасности при правительстве Таджикистана для дальнейшего распределения между практикующими ветеринарами.
При распределении 100 мотоциклов Irbis Intruder XY150 приоритет будет отдаваться тем ветеринарам, которые отвечают критериям: образование и подготовка, больше всего нуждаются в данном оборудовании, у которых отсутствуют транспортные средства для работы в сложных географических районах.
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