Ветеринары Таджикистана получат 100 мотоциклов от ФАО

CA-NEWS (TJ) - Ветеринары Таджикистана получат мотоциклы и ветеринарные наборы от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Как сообщает представительство Европейского союза в Душанбе, наборы и мотоциклы были переданы Комитету продовольственной безопасности при правительстве Таджикистана для дальнейшего распределения между практикующими ветеринарами.

При распределении 100 мотоциклов Irbis Intruder XY150 приоритет будет отдаваться тем ветеринарам, которые отвечают критериям: образование и подготовка, больше всего нуждаются в данном оборудовании, у которых отсутствуют транспортные средства для работы в сложных географических районах.