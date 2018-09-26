Michael Kors купила Versace за $2,12 млрд

CA-NEWS (CA) - Американская компания Michael Kors Holdings Ltd, занимающаяся производством модной одежды и сумок, приобрела итальянский модный дом Versace. Компания также сменит название на Capri Holdings Limited (в честь итальянского острова Капри). Сообщение об этом и о сделке по покупке модного дома Ganni Versace SpА размещено на сайте Michael Kors.

«Michael Kors Holdings Limited - глобальный бренд, объединяющий люксовые марки, - объявляет о подписании окончательного соглашения по покупке исключительных акций итальянского дома моды Gianni Versace SpA на общую сумму €1,83 млрд, или $2,12 млрд», - говорится в сообщении компании.

Michael Kors Holdings, в частности, получил все доли, принадлежавшие членам семьи основателя модного дома Джанни Версаче. Санто, Донателла и Аллегра Версаче, между которыми ранее распределялись 80% акций модного дома, получат акции объединенной компании Capri Holdings Limited на 150 млн евро.

Michael Kors Holdings Limited была основана в 1981 году американским дизайнером Майклом Корсом. В 2003 году ее контрольный пакет был выкуплен гонконгской Sportswear Holdings Сайласа Чоу и Лоуренса Стролла. В июле 2017 года Michael Kors Holdings Limited за $1,2 млрд о приобрела лондонскую обувную компанию Jimmy Choo.