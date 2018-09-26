В Узбекистане четверо задержаны при попытке незаконной продажи валюты

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники Хорезмского областного управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями и другие правоохранительные органы провели оперативные мероприятия по борьбе с незаконной торговлей иностранной валюты, сообщает gazeta.uz.



В селе Бузкала Янгибазарского района были задержаны Музаффар Рузимов и Эркин Джуманиязов при продаже 20 тысяч из запланированных к реализации 40 тысяч долларов за 162,4 млн сумов. 1 доллар продавался по 8120 сумов.

В автомобиле Музаффара Рузимова обнаружена сумма в 11,8 млн сумов, а в машине Эркина Джуманиязова — 2,5 млн сумов, предназначенных для незаконного оборота. Средства были изъяты в качестве вещественного доказательства.

Сотрудники Бухарского областного управления департамента предотвратили аналогичную незаконную сделку. Азизбек Рузиев, работающий главным бухгалтером в Караулбазарском филиале «Узпромстройбанка, как сообщается в передаче, занимался куплей-продажей валюты.

При следственных мероприятиях выяснилось, что Азизбек Рузиев договорился с гражданином Тошевым о продаже ему 8000 долларов за 64,2 млн сумов. При этом сотрудник банка не внес деньги в кассу банка и передал 8000 долларов через знакомого Шухрата Темирова, который был задержан при передаче денежных средств.