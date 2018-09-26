В СНГ объявлены в розыск за терроризм 9 тыс. человек

CA-NEWS (TJ) - Более 9 тыс. человек находятся в розыске в странах СНГ за участие в террористических организациях, в том числе 5 тыс. наемников. Об этом сообщил ТАСС руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков.

«По состоянию на сентябрь текущего года, в межгосударственном розыске СНГ за совершение преступлений террористического и экстремистского характера находятся более 9 тыс. граждан СНГ, около 5 тыс. - это наемники, то есть лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории третьих стран», - заявил Новиков.

По его словам, Центр на постоянной основе собирает и обменивается информацией о местах вероятного нахождения разыскиваемых граждан. Данные сведения используются для информационного обеспечения операций антитеррористической направленности, проводимой межгосударственной операции «Розыск» и комплекса оперативно-разыскных мероприятий АТЦ СНГ «Трал-Антитеррор». «Так, начиная с 2015 года, при содействии АТЦ СНГ (на основе предоставленной Центром информации) задержаны 83 человека, объявленных в розыск в связи с причастностью к террористической деятельности», - сказал глава АТЦ СНГ.

Кроме того, Центр ежемесячно направляет сведения о разыскиваемых террористах и наемниках в рабочую структуру Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ «Барьер». «На основании данных, направленных АТЦ СНГ за период с 2015 года по настоящее время, органами финансовых разведок государств - участников СНГ выявлено 207 человек, причастных к финансированию терроризма», - заявил Новиков.