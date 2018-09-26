Десятки работников туркменского госпредприятия «Балканбалык» оказались под угрозой увольнения

CA-NEWS (TM) - Около 40 работников коптильного и консервного цехов, а также котельной предприятия «Балканбалык» государственного комитета рыбного хозяйства Туркменистана оказались под угрозой увольнения. Как считают работники, директор рыбокомбината Гурбан Мядянов намеренно разоряет предприятие, чтобы впоследствии его приватизировать и построить на его месте частный мини-комбинат, пишет издание «Альтернативные новости Туркменистана».

Работники обратились с коллективным письмом в адрес министерства юстиции (копия имеется в распоряжении редакции) с просьбой навести порядок на предприятии и дать действиям руководителя должную оценку. В ответ на это директор Мядянов 22 сентября заявил, что решением сейсмологов и работников санэпидемстанции здание предприятия признано аварийным и непригодным для работы.

Авторы письма надеются, что власти в Ашхабаде услышат их проблему и примут меры в отношении директора, а также их собственной дальнейшей судьбы.