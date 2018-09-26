Всемирный Банк рассказал о способах решения проблемы неравенства регионов в Центральной Азии

CA-NEWS (KG) - Для решения проблемы растущего неравенства между различными социальными группами и оказания содействия трудящимся, сталкивающимся со все большей неопределенностью, странам Центральной Азии необходима отвечающая требованиям ХХI века трудовая, налоговая и социальная политика, отмечается в новом исследовании Всемирного банка.

Авторы доклада «Toward a New Social Contract» призывают пересмотреть основные принципы политики с целью преодоления расширяющегося разрыва между теми, кому удается извлечь выгоды из новых экономических возможностей, и теми, кто остается на обочине экономики, гибкость которой постоянно возрастает.

«Хотя страны региона Центральной Азии обладают огромным опытом применения институтов и программ социального обеспечения, эти институты и программы создавались для работы в иных экономических условиях и уже не способны оказывать гражданам такую же поддержку, как в прошлом, – отмечает Сирил Мюллер, вице-президент Регионального управления Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии. – Долгосрочная оплачиваемая занятость уже не является нормой, особенно в случае молодежи, и нам необходимо обеспечить более равномерное распределение выгод и возможностей, создаваемых экономическим ростом».

Несмотря на то что в регионе Центральной Азии показатели равенства являются одними из самых высоких в мире, возможности социально-экономической мобильности все еще остаются закрытыми для многих граждан, которые чувствуют себя попавшими в западню неравенства и являются менее защищенными, чем предыдущие поколения, отмечается в статье.

К примеру, в Казахстане темп урбанизации остается медленным. В первую очередь это зависит от рынка жилья, учитывая что стоимость аренды в столице дороже. Стоимость аренды квартиры в 2016 году оказалась в 3 раза больше чем в 2011г. Во-вторых расходы на питание. В связи с этим, многие не могут переехать из регионов в такие города как Астана, Алматы, говорят исследователи.

Для решения этих проблем авторы доклада предлагают использовать набор из трех принципов политики: перейти к равной защите всех трудящихся независимо от вида занятости; преследовать цель обеспечения всеобщности (универсальности) социальной помощи, социального страхования и доступа к качественным основным услугам; и повышать прогрессивность налогообложения при росте налогооблагаемой базы, в частности, дополняя налогообложение трудового дохода налогообложением капитала.

Реформы в начале 2000-х годов по либерализации рынков труда обеспечили больше гибкости для странах Балтии и остальной части бывшего Советского Союза,за исключением Азербайджана и Украины, в то время как занятость осталась нетронутой или была расширена, за исключением Кырыгзстана, России и Туркменистана, отмечается в статье.

В докладе определяются четыре фактора напряженности между социальными группами, которые подрывают сплоченность общества: межпоколенческий разрыв; неравенство между работниками разных профессий; неравный доступ к возможностям в разных географических регионах; неравенство, обусловленное гендерными, этническими и другими факторами, как, например, происхождение, а не индивидуальными усилиями или способностями.