Рост цен на нефть и ее добыча ускорили рост ВВП в Казахстане, - АБР

CA-NEWS (KZ) - Азиатский банк развития повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Казахстана на 2018 год с 3,2% до 3,7%, на 2019 год - с 3,5% до 3,9%.

Соглано данным АБР, рост ВВП в Центральной Азии в 2018 году составит 6%. Прогноз роста ВВП на следующий год сократится на 0,1 пункта до 5,8%.

Отмечается, что в первом полугодии рост цен на нефть и ее добыча ускорили рост в Казахстане. Обновленный прогноз роста для республики на 2018 год составил 3,7%, что выше предыдущего прогноза, составившего 3,2%. Прогноз экономического роста на 2019 также пересмотрен в сторону повышения до 3,9% с 3,5%, прогнозировавшихся весной.