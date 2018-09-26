РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Рост цен на нефть и ее добыча ускорили рост ВВП в Казахстане, - АБР

CA-NEWS (KZ) - Азиатский банк развития повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Казахстана на 2018 год с 3,2% до 3,7%, на 2019 год - с 3,5% до 3,9%.

Соглано данным АБР, рост ВВП в Центральной Азии в 2018 году составит 6%. Прогноз роста ВВП на следующий год сократится на 0,1 пункта до 5,8%.

Отмечается, что в первом полугодии рост цен на нефть и ее добыча ускорили рост в Казахстане. Обновленный прогноз роста для республики на 2018 год составил 3,7%, что выше предыдущего прогноза, составившего 3,2%. Прогноз экономического роста на 2019 также пересмотрен в сторону повышения до 3,9% с 3,5%, прогнозировавшихся весной.

print
  • Председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии перешло к Таджикистану
  • Реконструкция парка «Южный» в Алматы завершится в течение месяца
  • Казахстан и Кувейт намерены установить прямое авиасообщение
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×