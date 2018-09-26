ФАО предлагает технологии по совершенствованию мер по борьбе с саранчой в странах Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - Сельское хозяйство является основным сектором национальной экономики в странах Кавказа и Центральной Азии, и саранча может нанести ему серьезный ущерб. Однако существует разработанная ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) технология, позволяющая службам, занимающимся борьбой с саранчой, получать собранные на местах данные в режиме онлайн, сообщает пресс-служба организации.

Эти данные могут быть использованы для прогнозирования и принятия решений по операциям, снижающим ущерб, наносимый саранчой сельскохозяйственным культурам и пастбищным угодьям.

Курс повышения квалификации по данной технологии, представляющей собой автоматизированную систему сбора данных и специализированную геоинформационную систему (ГИС), был организован ФАО.

Этот курс является частью Программы по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА) в рамках проекта, финансируемого правительством Японии и Японским агентством международного сотрудничества в Афганистане, Кыргызстане и Таджикистане. Конечная цель мероприятий по совершенствованию мер по борьбе с саранчой - защита сельскохозяйственных культур и пастбищ и, как следствие, поддержка фермеров.

Курс проводится с 24 по 29 сентября в Душанбе. Планируется, что в общей сложности в мероприятии примут участие 21 человек, включая сотрудников и специалистов из Экспедиции по борьбе с саранчой при Министерстве сельского хозяйства Таджикистана и Департамента защиты и карантина растений при Министерстве сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана.

Пользователи данной системы смогут ознакомиться с положением дел в области распространения саранчи не только в своих, но и в соседних странах, включая приграничные районы. Это имеет решающее значение, принимая во внимание то, что проблема носит трансграничный характер, а краеугольным камнем предотвращения распространения саранчи является своевременный обмен информацией.

В рамках этого курса переподготовки специалисты, занимающиеся борьбой с саранчой, и сотрудники, работающие с системой ГИС из Афганистана и Таджикистана, примут участие в теоретических и практических занятиях по использованию автоматизированной системы сбора данных. Они также узнают, как анализировать и прогнозировать ситуацию, а также составлять карты, отражающие фактическое распространение саранчи и ее нашествия. Мероприятие также позволит специалистам из двух стран укрепить профессиональную сеть.

«ФАО поддерживает использование системы мониторинга саранчи, помогающей предотвратить наносимый саранчой серьезный ущерб и позволяющей сократить количество используемых химических пестицидов», - сказал Олег Гучгельдиев, представитель ФАО в Таджикистане. «Эти меры уменьшат негативное воздействие традиционных методов борьбы с саранчой на здоровье человека и окружающую среду».

«Стандартизация процесса сбора данных на местах и их передача в режиме реального времени может оказать большую помощь в улучшении прогнозирования очагов распространения саранчи, - добавил Гучгельдиев. Используя эти системы, - сказал он,- ФАО предоставляет странам колоссальную платформу для сотрудничества и взаимного обмена информацией».

«Эти системы являются шагом вперед в сборе оперативных данных и улучшении анализа ситуации с саранчой», - сказала Энни Монард, руководитель Группы ФАО по саранче и трансграничным вредителям и болезням растений. «Они позволяют принимать необходимые меры своевременно».

Курсы переподготовки, подобные этим, - добавила она, - помогут участникам улучшить свои профессиональные навыки и получить знания, которые они смогут использовать в своей повседневной работе, а также поделиться ими со своими коллегами.

Трехлетний проект, финансируемый правительством Японии и Японским агентством международного сотрудничества, был начат в декабре 2015 года. Он является частью финансируемой из различных источников программы ФАО под названием «Программа улучшения национальной и региональной борьбы с саранчой на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА)», запущенной в 2011 году в интересах десяти стран: Азербайджана, Армении, Афганистана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Основная цель программы - способствовать обеспечению продовольственной безопасности и источников средств к существованию сельского населения на Кавказе и в Центральной Азии посредством предотвращения и ограничения нанесения создаваемого саранчой ущерба и урона для сельскохозяйственных культур и пастбищных угодий. Ожидаемый результат заключается в том, что управление саранчой на национальном и региональном уровнях будет улучшено за счет укрепления национального потенциала и регионального сотрудничества.