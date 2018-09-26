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  26 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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АБР повысил прогноз по росту экономики Монголии на 2018-2019 гг.

CA-NEWS (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) в обновленном ежегодном экономическом отчете отмечает что показатели роста экономики Монголии существенно превышают предыдущие прогнозы.

Если на 2018 год АБР прогнозировал рост экономики Монголии в 3,8%, то на 2019 год прогноз составляет 6,4%. Также пересмотрен прогноз экономического роста на 2019 год – с 4,3% до 6,1%.

В свою очередь прогноз роста для Центральной Азии на 2018 год был пересмотрен в сторону повышения на 0,1 пункт. Более высокие цены на нефть и природный газ в сочетании с увеличением объема экспорта и инвестиций приводят к значительному росту экономики в Центральной Азии, который, как ожидается, составит 4,1% в этом году.

«В первом полугодии рост цен на нефть и добыча нефти ускорили рост в Казахстане, а рост в Армении и Грузии также оказался выше прогнозного. Обновленный прогноз роста для Казахстана на 2018 год составил 3,7%, что выше предыдущего прогноза, составившего 3,2%. Прогноз экономического роста на 2019 также пересмотрен в сторону повышения до 3,9% с 3,5%, прогнозировавшихся весной», - утверждают аналитики АБР.

В то же время прогноз на 2018 год теперь ниже для Кыргызской Республики ввиду замедления добычи полезных ископаемых, для Туркменистана - в ожидании фискального ужесточения.

Субрегиональный прогноз роста на 2019 год остается на уровне 4,2%, при этом улучшенные прогнозы для Армении, Грузии и Казахстана компенсируют более низкие прогнозы для Туркменистана и Узбекистана.

«Прогноз инфляции в субрегионе на 2018 год сокращен на 0,1 процентных пункта до 8,4%, поскольку стабилизация обменного курса помогла сдержать ценовое давление в Азербайджане. Прогноз инфляции в субрегионе на 2019 год также сократился с 7,9% до 7,7%», отмечают в АБР.

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