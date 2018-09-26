Таджикистан увеличил импорт драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, снизив экспорт

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан снизил экспорт драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, но увеличил их импорт, сообщает агентство «Авеста».

Согласно статистическим данным, экспорт драгоценных и полудрагоценных камней и металлов за 8 меясцев сложился на общую сумму $ 1,1 млн, что меньше показателя аналогичного периода 2017 года на $43 тыс. или на 3,5%.

Сумма импорта составила более $3,1 млн, увеличившись на 4,4% по сравнению с показателями 2017 года.

По данным Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, производство золота в республике в первой половине года незначительно снизилось. Золотодобывающие предприятия в январе-июне произвели около 2,5 тонны золота, что на 37 кг меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Снижение объема производства золота в Минпроме связывают с тем, что в первом полугодии некоторые отраслевые предприятия не работали по различным причинам.