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  26 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Китай сравнил американские пошлины с «приставленным к горлу ножом»

CA-NEWS (CA) - Высокопоставленный китайский чиновник сказал во вторник, что Пекину трудно продолжать переговоры о торговле с США, пока Вашингтон приставляет «нож к горлу» Китая, на следующий день после вступления в силу новых взаимных пошлин, сообщает Reuters.

Срок возобновления переговоров будет зависеть от «воли» США, сказал заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь на пресс-конференции.

В то же время глава министерства иностранных дел КНР сказал представителям бизнеса на встрече в Нью-Йорке, что переговоры не могут состояться на фоне «угроз и давления», сообщил китайский МИД.

Определенные силы в США безосновательно критикуют Китай в вопросах торговли и безопасности, что отравляет атмосферу вокруг отношений Пекина и Вашингтона и является крайне безответственным, процитировало ведомство слова главы МИДа Вана И.

«Если так продолжится, достижения китайско-американских отношений за прошедшие четыре десятилетия будут в момент уничтожены», - сказал Ван.

Похоже, что ни Вашингтон, ни Пекин не хотят идти на компромисс в усиливающемся споре, повышая шансы на продолжительное противостояние, которое может ударить по инвестициям и нарушить ход глобальной торговли.

Пошлины США на продукцию из Китая стоимостью $200 миллиардов и ответные меры Пекина в отношении американских товаров стоимостью $60 миллиардов вступили в силу в понедельник на фоне обострения торговых противоречий между двумя крупнейшими в мире экономиками, взволновав мировые финансовые рынки.

Несколько раундов переговоров Китая и США, состоявшихся в последние месяцы, похоже, не привели ни к какому прорыву, а новые переговоры, ожидавшиеся в ближайшие недели, были отменены, поскольку Пекин, как сообщается, решил не отправлять делегацию в Вашингтон.

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