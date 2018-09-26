Саудовская ICD предоставит финансовую помощь банкам Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Базирующаяся в Саудовской Аравии Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) подписала соответствующие шариату финансовые соглашения с шестью банками в Узбекистане, поддерживая усилия бывшей советской республики, направленные на развитие исламского финансирования, сообщает Reuters.

В частности, было подписано соглашение о предоставлении государственному банку Асака кредитной линии в размере $7,5 миллиона, которая будет использована для поддержки частных компаний.

Другими кредиторами, которые получат финансирование, являются Узбекский промышленно-строительный банк, Туронбанк, Хамкорбанк, Капиталбанк и Asia Alliance Bank.

Развитие исламского финансирования, которое основывается на религиозных принципах, таких как запрет на проценты и денежные спекуляции, рассматривается как один из способов привлечь инвестиции из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.