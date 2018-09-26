Въезд в Астану думают сделать платным

CA-NEWS (KZ) - Въезд в Астану из шести пригородных районов думают сделать платным. Об этом сообщил заместитель председателя правления ТОО «Астана LRT» Бейбут Есжанов.

По его словам, платный въезд предполагается ввести только в утренний час-пик. В межпиковый период для любого вида транспорта въезд будет полностью бесплатный.

«Для жителей пригорода, работающих в Астане, созданы условия: они могут добираться до города не только на личном авто, но и на комфортабельных автобусах пригородного сообщения», – сказал он.

Решение по данному вопросу будет приниматься в 2019 году.