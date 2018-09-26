В Узбекистане прокуратура за взятку задержала начальника районного СЭС

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане представители прокуратуры задержали начальника Санитарно-эпидемиологические службы (СЭС) Сайхунабадского района, сообщает Podrobno.uz.

«Начальник районного СЭС Б.Д. предложил сотруднику прокуратуры взятку в размере 200 долларов взамен на то, чтобы он не указывал недостатки в акте по выявленным нарушениям в деятельности организации. Б.Д. задержан с вещественными доказательствами при попытке дачи взятки в размере 200 долларов в служебном кабинете сотрудника прокуратуры», – отметили в Генпрокуратуре.

По данному факту в отношении Б.Д. возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные действия.

Дача взятки в Узбекистане наказывается штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы или ограничением свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет. При отягчающих обстоятельствах преступник может сесть в тюрьму и на 15 лет.