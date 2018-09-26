Под Ташкентом майора милиции избили и сорвали с него погоны

CA-NEWS (UZ) - В редакцию радио «Озодлик» отправили видео, на котором мужчина рядом с рестораном в городе Алмалык Ташкентской области избивает и срывает погоны с сотрудника милиции. Избитый местным жителем милиционер работает в ОВД города Алмалык, а инцидент произошел в июне этого года. Прокуратура изучает факт избиения сотрудника правоохранительных органов, отмечает Радио.

На видеозаписи, длительность которой составляет 1 минуту 13 секунд, запечатлено, как обнаженный до пояса мужчина агрессивно кидается на сотрудника правоохранительных органов. На кадрах видно, как еще один сотрудник правоохранительных органов и парень в рубашке с короткими рукавами пытаются вытащить милиционера в погонах майора из толпы разъяренных мужчин. В это время милиционер вырывается из толпы и пытается наброситься на стоящих рядом мужчин, говорится в статье.

«Озодлику» удалось выяснить, что инцидент с избиением сотрудника милиции произошел в июне этого года рядом с рестораном в городе Алмалык Ташкентской области. По словам одного из очевидцев, конфликт между местным жителем и сотрудником правоохранительных органов, переросший в избиение последнего, произошел по вине сотрудника милиции.

«Конфликт начался по вине милиционера. Двое сотрудников милиции сидели в ресторане с двумя девушками. Потом что-то произошло, один из милиционеров встал с места и накинулся на парня, сидевшего за соседним столиком. Он порвал на нем одежду и начал угрожать милиционер парню из соседнего столика. Парень ответил на оскорбление сотрудника милиции. Остальные посетители ресторана встали на защиту парня и набросились на милиционера. Коллега милиционера вывел его на улицу, чтобы разъяренная толпа не накинулась на него. Видео, которое оказалось в распоряжении вашей редакции, было снято на улице. Там запечатлен уже конец произошедшего инцидента, – сказал собеседник.

Позже выяснилось, что прокуратура изучает факт избиения сотрудника правоохранительных органов.

«В результате скандала было совершено нападение на сотрудника ОВД. С майором, оказавшимся в центре этого скандала, была проведена воспитательная беседа, так как он вышел за рамки норм этики, которым должен следовать личный состав», – рассказал представитель ОВД города Алмалык.

По его словам, в настоящее время отдел по работе с личным составом ОВД изучает причину конфликта, приведшего к избиению майора милиции, а также жалобу относительно поведения сотрудника милиции, который напал на посетителя ресторана в состоянии алкогольного опьянения.

Представитель ОВД также добавил, что участники конфликта не обращались с заявлением в правоохранительные органы.