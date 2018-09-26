Christie's выставил на аукцион ярко-розовый бриллиант, который оценивается в $30-50 млн

CA-NEWS (CA) - Крупнейший в истории Christie’s ярко-розовый бриллиант проедет с показами по миру и будет выставлен в Женеве на торги, результатом которых может стать рекордная цена в $30-$50 миллионов, сообщил аукционный дом во вторник, сообщает Reuters.

Носящему имя Pink Legacy («Розовое наследие») бриллианту прямоугольной огранки присуждена высшая категория насыщенности цвета (vivid). При массе 18,96 каратов это делает его самым крупным фантазийным ярко-розовым бриллиантом, который Christie’s когда-либо выставлял на аукцион.

Драгоценный камень прежде находился в коллекции семьи Оппенгеймеров, которая превратила De Beers в крупнейшую в мире алмазодобывающую компанию, сообщает Christie’s.

В истории Christie’s на торги было выставлено всего четыре ярко-розовых бриллианта весом более 10 каратов. Рекордная цена за карат была выручена в ноябре 2017 года на аукционе в Гонконге, когда овальный бриллиант Pink Promise массой чуть менее 15 каратов ушёл с молотка почти за $32,5 миллиона.

Перед аукционом, который пройдёт в Женеве 13 ноября, Pink Legacy будет показан в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке.