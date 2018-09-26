В Самарканде глава филиала «Узбекистон почтаси» задержан при получении взятки в $40 тысяч

CA-NEWS (UZ) - Прокуратура Самаркандской области 25 сентября с поличным задержала директора Самаркандского филиала АО "Узбекистон почтаси" Ш.Умарова, передает УзА.

Ш.Умаров был задержан в момент получения $40 тысяч от гражданина У.Ёкубова взамен выделения тому земельного участка на территории филиала под строительство магазина и пункта бытового обслуживания, отмечается в статье.

По данному факту областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 168 и части 3 статьи 211 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия. В отношении Ш.Умарова применена мера пресечения в виде заключения под стражу.