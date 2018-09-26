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  26 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Турсунзаде задержан мужчина, сбывавший смолу растения, запрещенную к добыче в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - В городе Турсунзаде сотрудники милиции задержали 24-летнего жителя Шахринавского района по подозрению в незаконном обороте смолы лекарственного растения ферулы.

По данным Министерства внутренних дел Таджикистана, в ходе обыска подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли 48,5 кг смолы. Мужчина собирался продать ее 27-летнему местному жителю за 36 тыс. сомони.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В сентябре 2008 года в Таджикистане был введен запрет на добычу и вывоз смолы ферулы. Разрешение добывать и перерабатывать смолу ферулы в разумных пределах имеют отечественные фармацевтические компании.

Ферула применяется для лечение судорог, туберкулеза, чумы, сифилиса, коклюша, зубной боли, болезни нервной системы и других недугов, используется как тонизирующее, отхаркивающее и глистогонное средство.

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