Казахстан и Китай реализуют 51 проект на $28 млрд. Будут открыты еще 11

CA-NEWS (KZ) - Первый заместителя премьер-министра Казахстана Аскар Мамин посетил Пекин (Китай) с рабочим визитом.

Как сообщается на сайте главы правительства РК, в рамках поездки он провел переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР, сопредседателем Комитета по сотрудничеству РК-КНР Хань Чжэном, а также провел ряд двусторонних встреч с руководителями крупнейших инвестиционных, финансовых, промышленных, строительных, транспортно-логистических корпораций по вопросам реализации совместных инвестиционных проектов.

«Благодаря лидерам двух государств – президенту РК Нурсултану Назарбаеву и председателю КНР Си Цзиньпину - между Казахстаном и Китаем достигнут высокий уровень сотрудничества по всему спектру двусторонних отношений», - подчеркнул А.Мамин в ходе встречи с Хань Чжэном.

По его словам, Китай является одним из основных торговых партнеров республики: внешнеторговый оборот между странами в 2017 году увеличился более чем на 30%. Высокая динамика, которая характерна для 2018 года, позволит довести объем товарооборота до $20 млрд.

Отмечается, что на сегодняшний день Казахстан и Китай реализуют 51 совместный проект в области индустрии, транспорта и логистики на сумму порядка $28 млрд. Успешная реализация данных проектов позволит создать ряд масштабных производств, чья продукция будет поставляться на ведущие мировые рынки. Достигнута договоренность о совместной реализации новых 11 проектов на сумму $1,9 млрд.

А.Мамин также провел переговоры с руководством компаний CITIC Group, China Xin Xing Group Co., YTO Group Corp., Jiangxi Copper Company, Jiaxin Investment Resources, China Energy Engineering, CSI Solar Power Group, China CAMC Engineering Co., LOVOL HEAVY INDUSTRY, China Energy Engineering Corporation, China General Nuclear Power Group и др.

На встрече с руководителем COSCO Shipping Corporation Хуан Сяовэном и председателем правления порта Ляньюнган Дин Жуем обсуждены вопросы развития трансконтинентальных перевозок и дальнейшего развития совместного терминала и СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».

С руководителем China Construction Bank Ваном Цзуцзи обсуждены вопросы сотрудничества в финансовой сфере.

В рамках рабочей поездки в КНР подписан ряд документов:

- Акимат Костанайской области, АО НК «Kazakh Invest» и HKC Corporation Limited подписали Дорожную карту по реализации проекта «Строительство завода по производству телевизоров на территории ИЗ г. Костанай на 2018–2019 гг.». Строительство завода по выпуску телевизоров в Костанае начнется в текущем году. Планируемая мощность — 3 млн единиц в год. Планируемые инвестиции на первоначальном этапе — $50 млн. Целевой рынок сбыта продукции — страны СНГ;

- Нацкомпания «Казах Темир Жолы», Huawei International Co. и Ili Baitexing Commercial Trading Co. подписали Соглашение о развитии электронной коммерции;

- АО «Агромаш Холдинг KZ», Lovol Heavy Industry, НК «Kazakh Invest» и YTO подписали Дорожную карту по реализации проекта «Производство сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники».