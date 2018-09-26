National Geographic назвал 5 уникальных мест в Центральной Азии, которые нужно посетить

CA-NEWS (TJ) - Несмотря на богатые культуры ландшафты, страны Центральной Азии часто стереотипно группируются вместе как «станы» и игнорируются. Но в этом регионе есть бесчисленное количество городов, которые известны своей природной красотой, уникальными историями и давними традициями. Вот пять мест, которые заслуживают посещения в Центральной Азии, пишет журнал National Geographic.

Казахстан: высокогорный спортивный комплекс «Медео»





В любой поездке в Центральную Азию вы, скорее всего, окажетесь в Алматы - крупном узле региональных рейсов. Тут вы можете посетить Медеу высокогорный, открытый каток за пределами Алматы. Каток напоминает зимнюю страну чудес: замороженные вечнозеленые растения, заснеженные горы, голубое небо и поп-музыка дополняют сцену.

Кыргызстан: дворцовый комплекс Таш-Рабат





Заброшенные в горах Нарынской области Кыргызстана 600-летний каменный комплекс Таш-Рабат остается хорошо сохранившимся, несмотря на суровые зимы в регионе. Говорят, что когда-то он был монастырем, позже он был преобразован в караван-сарай или гостиницу на Шелковом пути. После изучения, подумайте о том, чтобы остаться на ночь в одной из соседних юрт.

Таджикистан: Памирский тракт





Памирский тракт М41 — это высокогорная дорога в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) протяженностью более 700 километров, проходящая вдоль границы с Афганистаном и Китаем. Памирский тракт соединяет города Душанбе и Хорог с кыргызским городом Ош. Отложите около недели на поездку, чтобы провести время для живописных остановок на фоне невероятно больших заснеженных гор.

Туркменистан: древний некрополь Гонур-Депе





Гонур-Депе - городище бронзового века, датируемое 2300 годами до нашей эры. Хотя он был частично реконструирован, большая его часть остается лабиринтом рушащихся глиняных стен. Осколки сломанной керамики засоряют тропы. Остатки древних зороастрийских ям, используемые для богослужения, располагаются на окраинах этих руин.

Узбекистан: Бухара





Один из самых священных городов Центральной Азии, городской пейзаж Бухары сопоставляет прошлое и настоящее. Его хорошо сохранившиеся древние минареты, мавзолеи и медресе обеспечивают захватывающий показ мозаик и архитектуры для посетителей, желающих узнать больше о древней культуре региона. Завершите прогулку по крытым базарам Бухары, на которых можно найти самые необычные сувениры и подарки.