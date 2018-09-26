В Узбекистане пять руководящих лиц были освобождены от должности после проверки министра спорта

CA-NEWS (UZ) - Министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев посетил Сырдарьинскую область, чтобы ознакомиться с проблемами популяризации спорта среди населения, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе министерства.

Пять руководящих сотрудников, которые не выполняли обязанности должным образом и халатно относились к работе, освобождены от занимаемых должностей, говорится в статье.

Выявлено, что в Гулистанской районной детско-юношеской спортивной школе часть спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного за государственный счет, не использовалась и хранилась на складе.

В специализированной школе-интернате олимпийского резерва обнаружено, что крытый бассейн, сданный в эксплуатацию в 2008 году, не работал в течение последних двух лет.

В Янгиерской детско-юношеской спортивной школе из-за неполадок в системе отопления целый год не функционировал крытый бассейн.

Ответственным работникам поручено устранить эти проблемы, в том числе путем налаживания государственно-частного партнерства и использования эффективного маркетинга.

Министр также посетил незавершенные строительством спортивные школы в Баяутском и Хавастском районам. Дилмурод Набиев пообещал обеспечить выделение средства в сжатые сроки, поручив строителям акцентировать внимание на качестве работы.

На встрече с руководителями областных управлений по физической культуре и спорту и спортивных образовательных учреждений министр распорядился создать условия для детей и молодежи в свободное от учебы время заниматься баскетболом, волейболом, футболом, настольным теннисом и другими видами спорта.

Он также поручил составить список людей, не занимающихся спортом, и привлечь их к ведению здорового образа жизни, подобрав для них подходящие виды спорта.

«Безразличным к спорту нет места в системе», — приводит пресс-служба Минспорта слова Дилмурода Набиева.