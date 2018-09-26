РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Центральный банк Узбекистана прокомментировал информацию о выпуске 100-тысячной банкноты

CA-NEWS (UZ) - Представители Центрального банка Узбекистана не подтвердили выход в обращение новые купюры достоинством в 100 тысяч сумов.

Согласно данным Kun.uz в Центральном банке, заявление представителей банков в национальном пресс-центре было неофициальное и неподтвержденное.

Как сообщалось ранее, сегодня в национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция с участием представителей Центрального банка и «Кишлоккурилишбанк».

В ходе мероприятия выступили представители вышесказанных банков и отметили, что совсем скоро в Узбекистане планируют запустить в обращение новые купюры достоинством в 100 тысяч сумов. Кстати, в апреле текущего года в социальных сетях появилась фотография этого банкнота.

Напомним, что весной 2017 года в интернете появилась информация о выпуске 10-тысячной и 50-тысячной купюры. Тогда ЦБ сказал, что это слухи, но в августе 2017 года новые купюры все-таки появились.

print
  • Расследование дела по убийству Дениса Тена завершается, - МВД
  • National Geographic смоделировал последние минуты полета пропавшего малайзийского Boeing
  • В Карагандинской области 1 октября начнется отопительный сезон
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×