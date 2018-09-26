Центральный банк Узбекистана прокомментировал информацию о выпуске 100-тысячной банкноты

CA-NEWS (UZ) - Представители Центрального банка Узбекистана не подтвердили выход в обращение новые купюры достоинством в 100 тысяч сумов.

Согласно данным Kun.uz в Центральном банке, заявление представителей банков в национальном пресс-центре было неофициальное и неподтвержденное.

Как сообщалось ранее, сегодня в национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция с участием представителей Центрального банка и «Кишлоккурилишбанк».

В ходе мероприятия выступили представители вышесказанных банков и отметили, что совсем скоро в Узбекистане планируют запустить в обращение новые купюры достоинством в 100 тысяч сумов. Кстати, в апреле текущего года в социальных сетях появилась фотография этого банкнота.

Напомним, что весной 2017 года в интернете появилась информация о выпуске 10-тысячной и 50-тысячной купюры. Тогда ЦБ сказал, что это слухи, но в августе 2017 года новые купюры все-таки появились.