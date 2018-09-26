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  26 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае разработали прототип квантового радара

CA-NEWS (CA) - Китайские специалисты вооружений разработали и испытали прототип квантового радара, который будет способен с больших расстояний обнаружить воздушные объекты на дальних расстояниях. Об этом сообщает издание China Daily News со ссылкой на интервью с Сунь Цзюнем, главой научно-исследовательской лаборатории, осуществлявшей разработку технологии.

Радар, разработанный Нанкинским исследовательским институтом электронных технологий в провинции Цзянсу, способен обнаружить и отследить цели на удалении более 100 км. По сравнению с предыдущими поколениями аналогичной техники он обладает большей точностью и способен отслеживать объекты, созданные по технологии «стелс».

Принцип действия квантового радара основан на излучении субатомных частиц, отмечает издание. Таким образом, они не подвержены влиянию систем радиоэлектронной борьбы и способны отслеживать объекты, изготовленные с применением технологий малой заметности.

По словам главы профильной лаборатории Нанкинского института Сунь Цзюня, радар по-прежнему проходит тесты и в большей степени является демонстрационным прототипом будущих возможностей.

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