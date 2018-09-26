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  26 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Секретарь Совбеза РФ отметил растущий военный потенциал талибов в Афганистане

CA-NEWS (CA) - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил растущий военный потенциал талибов в Афганистане и подчеркнул несостоятельность ставки на силовое принуждение традиционной афганской оппозиции к переговорам. Об этом он заявил на проходящих в Тегеране многосторонних консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане, передает РИА Новости.

В консультациях принимают участие делегации из России, Афганистана, Индии, Ирана и Китая.

«Стоит отметить возросший военный потенциал талибов, а именно их способность осуществлять масштабные и хорошо подготовленные нападения на административные центры афганских провинций», - подчеркнул Патрушев. В качестве примера он привел совершенные в этом году скоординированные атаки на города Фарах, Газни и Сари-Пуль.

«Военные успехи талибов подтверждают несостоятельность ставки на силовое принуждение традиционной афганской оппозиции к переговорам. Можно констатировать, что это происходит, несмотря на более чем 17-летнее присутствие США в Афганистане», - сказал Патрушев.

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