Астанчанину, поймавшему ребенка, сорвавшегося с 10 этажа, вручили деньги

CA-NEWS (KZ) - Аким Астаны Бахыт Султанов поощрил 500 тыс. тенге ($1,4 тыс.) жителя города Артема Карева, спасшего ребенка, сорвавшегося с балкона 10 этажа, сообщает пресс-служба акимата.

«Уважаемый Артем Семенович, мы все впечатлены вчерашним вашим героическим поступком. Вы, сохранив самообладание, проявив ловкость и смелость, рискуя собственной жизнью, сохранили жизнь 7-летнего астанчанина. Это пример, достойный восхищения, пример того, как наши жители, наши граждане должны относиться к окружающим. Поэтому от всей души хотел бы от своего имени, от имени всего нашего аппарата акимата и, конечно же, от наших астанчан выразить слова огромной благодарности за ваш поступок», – сказал аким.

Денежное вознаграждение от городского акимата А.Карев планирует направить на установку ограждений на окна нуждающихся семей.

«В деньгах мы не нуждаемся, пусть лучше средства будут направлены на благие цели», – сказал он.

24 сентября в 10:16 на пульт 102 поступило сообщение о том, что есть угроза падения ребенка с балкона 10 этажа дома по проспекту Женис. По прибытии через 6 минут дежурного караула столичной специализированной пожарной части №2 было установлено, что мальчик, 2012 года рождения, был спасен от падения соседом с 9 этажа. Им оказался Артем Карев.

«В это время я как раз был дома, услышал крики с улицы, и что-то меня подтолкнуло выйти на балкон. Внизу шум какой-то. Вижу, все смотрят в мою сторону, сразу мысль пошла, что кто-то повис, взглянул наверх, увидел ребенка. Самое главное – мальчик остался жив, здоров, в дальнейшем будем друзьями», – сказал мужчина.