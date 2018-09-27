Генпрокуратура Узбекистана: директор самаркандской почты требовал $100 тысяч

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане 25 сентября прокуратура Самаркандской области задержала директора Самаркандского филиала АО "Узбекистон почтаси" при получении взятки в $40 тысяч. Всего директор филиала требовал $100 тысяч, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

Взамен он пообещал выделить 30х7 метров земельного участка из территории административного здания филиала.

По данному факту областной прокуратурой в отношении У.Ш. возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «а» частью 4 статьи 168, пунктом «а» частью 3 статьи 211 посредством статьи 28 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, на данным момент он задержан в соответствии со статьей 221 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.

По уголовному делу ведутся следственные действия.