В Ташкенте начались повторные слушания по уголовному делу о гибели трех сестер

CA-NEWS (UZ) - На скамье подсудимых по-прежнему врач поликлиники №21 Адылова и врач Республиканской педиатрической больницы Туляганов, сообщает nuz.uz.



В Алмазарском суде по уголовным делам начались повторные слушания по резонансному делу – гибели трех маленьких девочек в результате отравления. Напомним, в июле текущего года дело было передано на доследование в прокуратуру, поскольку суд посчитал, что во время расследования не были установлены истинные причины смерти девочек, а все три экспертизы были проведены халатно. Кроме того, суд посчитал, что в ходе следствия не были в полной мере изучены действия врачей инфекционной больницы, в действиях которых был выявлен ряд противоречий.

В сентябре судебный процесс возобновился. В отношении врачей инфекционной больницы также заведено уголовное дело по статье 207, ч.3 УК РУ (Должностная халатность, повлекшая смерть человека). Однако дело выделено в отдельное судопроизводство.

К этому дню состоялось три слушания, два из которых ушли на ознакомление участников процесса с делом. В ходе третьего заседания суда были допрошены в качестве свидетелей сотрудники поликлиники №21 – заведующая, две медсестры и участковый врач. Как выяснилось, подсудимая Адылова не являлась участковым врачом погибших девочек. В тот день она посмотрела их вместо своей коллеги Зилолы Абдукадыровой, которая с 09.00 до 15.00 была на вызовах.

Из показаний участкового врача следует, что дети были в целом здоровы, как и все в таком возрасте болели типичными заболеваниями, серьезного ничего не было. Абдукадырова сообщила, что подсудимая Адылова рассказала об осмотре детей ее участка. Сказала, что назначила несколько традиционных при отравлении препаратов – Смекта, Креон, Церукал. Позже патронажная медсестра ходила домой к Муминовым. Она отметила, что дети чувствовали себя нормально, они играли. Также медсестра подтвердила, что бабушка принимала препарат Энам. Однако женщина не могла сказать, сколько таблеток было в домашней аптечке и как часто бабушка их пила.

Еще одним загадочным моментом в деле оказались анкеты девочек. По словам Адыловой, анкеты детей были не в поликлинике, а дома у Муминовых. Поэтому в тот день ей не удалось сделать записи в них. Подсудимая утверждает, что записи были сделаны на следующий день врачом райздрава, то есть задним числом уже после смерти детей.

На следующем заседании будут допрошены сотрудники других медучреждений, в которых осматривали девочек.

Напомним, 9 ноября прошлого года одна за другой скончались три сестры – Мохира, Муниса и Мухлиса Касымовы. 8 ноября примерно в 3.30 ночи девочкам стало плохо, их тошнило и рвало едой. Утром отец отвел детей в поликлинику №21. Врач Адылова поставила диагноз дисфункция ЖКТ, назначила препараты «Креон», «Смекта», «Церукал» и отправила лечиться домой. В обед детям стало лучше, но к вечеру состояние резко ухудшилось. Родители отвезли детей в ближайшую больницу – Республиканскую педиатрическую больницу на массиве Олимпия, где, несмотря на усилия врача Туляганова через полчаса скончалась младшая девочка Мохира. Врач диагностировал инфекционное заболевание и принял решение госпитализировать двух старших девочек в соответствующую больницу. Средняя и старшая сестры скончались в инфекционной больнице: Муниса в 01.20, Мухлиса в 03.30.