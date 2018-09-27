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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Бурятию «заходит» первый транзитный рейс «Монголия – КНР»

CA-NEWS (MNG) - Авиакомпания Hunnu Air открыла продажу авиабилетов на рейс Улан-Удэ – Манчжурия в рамках осуществление рейсов по маршруту Улан-Батор-Улан-Удэ-Маньчжу́рия, сообщает tuday.ru.

Авиакомпания Hunnu Air в рамках присвоения аэропорту «Байкал» статуса 5 степень свободы воздуха, получила разрешение от официальных властей КНР на осуществление рейсов по маршруту Улан-Батор-Улан-Удэ-Хайлар. Улан-Батор-Улан-Удэ-Маньчжу́рия.

И уже 11 октября этого года первый рейс по маршруту Улан-Батор-Улан-Удэ-Манчжурия воплотит в жизнь право «открытого неба», что даст возможность пассажирам из России, Китая и Монголии беспрепятственно путешествовать между тремя странами. По плану рейсы будут осуществляться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

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