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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Посольство Китая в Монголии организовало прием в честь 69-й годовщины основания КНР

CA-NEWS (MNG) - Посольство Китая в Монголии 25 сентября организовало прием в честь 69-й годовщины основания Китайской Народной Республики, которая приходится на первое октября, сообщает Жэньминь Жибао.

В мероприятии приняли участие около 600 гостей, включая временного поверенного в делах посольства КНР в Монголии Ян Циндуна, вице-премьера Монголии Улзийсайханы Энхтувшина, министров и парламентариев, военных, иностранных дипломатов и представителей китайских компаний, ведущих свою деятельность в Монголии.

В своем приветственном выступлении Ян Циндун сказал, что КНР добилась значительных успехов под руководством Коммунистической партии Китая, благодаря чему социально-экономическое развитие страны ускорилось, а жизнь народа стала лучше.

«Устойчивое развитие Китая привлекает внимание всего мира. ВВП Китая в 2017 году вырос на 6,9 процента. Оставаясь второй по величине экономикой мира, Китай вносит более чем 30 проц. вклад в глобальный рост»,- сказал Ян Циндун.

Он выразил уверенность в том, что успешное развитие Китая принесет пользу всему миру, особенно соседним странам, таким как Монголия. «Китай готов работать со всеми странами мира, включая Монголию для достижения взаимовыгодного сотрудничества и общего развития», - добавил он.

«В следующем году наши страны отметят 70-летие установления дипломатических отношений. По случаю этой годовщины мы планируем организовать ряд мероприятий для укрепления дружбы между нашими странами и народами»,- сказал он.

Китай является основным торговым партнером Монголии. В 2017 году двусторонний товарооборот вырос на 36% и достиг $6,7 млрд, что составило 63% от общего объема торговли Монголии.

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