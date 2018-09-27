В Туркменистане начали проверять источники доходов граждан, побывавших за границей

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане граждан, проведших отпуск за границей, а также приобретших автомобили приглашают в Министерство национальной безопасности для дачи разъяснений об источнике доходов. Как сообщает корреспондент радио Азатлык в Дашогузе у граждан, недавно потративших значительную сумму, спрашивают про источник происхождения этих денег, а также доказать это документальными фактами.

«Этим летом некоторые из наших сограждан, хотя их было не много, выехали за пределы страны для того, чтобы провести отпуск или в целях лечения. Эти граждане, а также те, кто приобрёл автомобиль за 30 тысяч манатов ($8,5 тыс. по официальному курсу, по курсу чёрного рынка $1,5 тыс.) и более, теперь должны будут отчитываться перед службой безопасности. У них спрашивают объяснить, где они взяли столько денег, каким образом заработали. Они должны объяснить это на основе фактов. И если их устное объяснения не совпадают с декларацией на бумаге, тогда им угрожают тем, что их имущество могут отобрать», - сообщает корреспондент, ссылаясь на нескольких туркменистанцев, прошедших допрос в министерстве безопасности.

Он также добавил, что те граждане, которые побывали за границей или приобрёли автомобиль, это в основном предприниматели или трудовые мигранты, которые вернулись из Турции, Дубая и России. Таких граждан, по его словам, также допрашивают на предмет не являются ли они членами каких-нибудь радикальных организаций.

«Есть некоторые предприниматели, побывавшие в Европе, Индди или Китае. Сотрудники министерства национальной безопасности их тоже допросили с подозрениями, что они могут состоять в членстве движения «гуленистов» или других радикальных организаций. Они говорят им, что мол в нынешних условиях в Туркменистане почти невозможно заработать такие средства и наверняка им финансово помогает какая-нибудь влиятельная организация. Этих людей в течение 10 дней вызывали на допросы», - рассказал корреспондент.

Дашагузское областное управление министерства национальной безопасности не дают каких-либо разъяснений по поводу проводимых проверок. Изданию также не удалось получить комментарии в этом ведомстве.

Местные жители считают, что эти меры связаны с продолжающимися в Туркменистане экономическими трудностями и попытками властей контролировать финансовые средства, а также удержать человеческие ресурсы внутри страны. «Сейчас, когда люди видят, что кто-то, проработав за границей возвращается и покупает машину, строит дом, сотнями уезжают на заработки за пределы страны. В результате, в Туркменистане резко сократилось количество людей, кто работал бы за маленькую зарплату», - рассказал корреспонденту один из жителей Дашогуза.

Службы безопасности и миграции до этого тоже допрашивали туркменистанцев о том, в каких странах они были, чем занимались за пределами страны. Но эти расспросы в основном проводились в международном аэропорту Ашхабада, по возвращении в страну. Но проверка граждан на предмет источников доходов из-за зарубежной поездки раньше не наблюдалась, отмечает издание.