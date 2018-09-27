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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Таиланда могут начать сажать в тюрьму за кормление голубей из-за птичьего гриппа

CA-NEWS (CA) - Власти столицы Таиланда объявили войну голубям и готовы сажать за решетку людей, которые кормят пернатых в общественных местах, сообщили чиновники в среду, 26 сентября, передает Reuters.

Главная причина в том, что власти Бангкока хотят исключить риск распространения птичьего гриппа и других болезней, которые переносят голуби.

Пернатых предлагается отлавливать, а их кормление в общественных местах - запретить. Нарушителям будет грозить до трёх месяцев тюрьмы, или штраф в размере 25 тыс. бат ($770), или и то и другое.

«Существует риск (заражения) для людей в местах, где наблюдается большое скопление голубей», - сказал Reuters заместитель мэра Бангкока Тависак Лертпрапан. Рядом с чиновником ловцы птиц были заняты своей непосредственной работой.

Тависак сказал, что птицы представляют угрозу для здоровья человека, поскольку они являются переносчиками респираторных заболеваний, менингита и птичьего гриппа.

«Наиболее эффективное решение - это не кормить их», - сказал Тависак.

Премьер-министр страны Прают Чан-Оча ранее в сентябре поручил провести общенациональную кампанию, призванную сократить популяцию голубей в густонаселенных районах.

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