В Ташкенте оштрафовали очередной свадебный кортеж

CA-NEWS (UZ) - ГУВД Ташкента оштрафовало очередной свадебный кортеж на улицах столицы, сообщает Podrobno.uz.

«25 сентября примерно в 15:00 на улице Шота Руставели в Яккасарайском районе инспекторами ДПС были остановлены три автомобиля марки "Мерседес-Бенц", двигавшиеся в составе кортежа и создающие аварийную ситуацию на дороге», – отметили в ГУВД.

К водителям 33-летнему Рамузиддину К. (госномер 01 О 399 UA), 41-летнему Фазлиддину Я. (госномер 01 В 422 ТА) и 21-летнему Нажоту А. применены меры воздействия в соответствии со статьей 129 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

"Вместе с тем, хотим уточнить, что инспектора ДПС в случае, если в кортеже есть новобрачные, только фиксируют правонарушение, и на следующий день приглашают водителей для составления протокола о правонарушении", – подчеркнули в ГУВД.