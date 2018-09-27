РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте оштрафовали очередной свадебный кортеж

CA-NEWS (UZ) - ГУВД Ташкента оштрафовало очередной свадебный кортеж на улицах столицы, сообщает Podrobno.uz.

«25 сентября примерно в 15:00 на улице Шота Руставели в Яккасарайском районе инспекторами ДПС были остановлены три автомобиля марки "Мерседес-Бенц", двигавшиеся в составе кортежа и создающие аварийную ситуацию на дороге», – отметили в ГУВД.

К водителям 33-летнему Рамузиддину К. (госномер 01 О 399 UA), 41-летнему Фазлиддину Я. (госномер 01 В 422 ТА) и 21-летнему Нажоту А. применены меры воздействия в соответствии со статьей 129 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

"Вместе с тем, хотим уточнить, что инспектора ДПС в случае, если в кортеже есть новобрачные, только фиксируют правонарушение, и на следующий день приглашают водителей для составления протокола о правонарушении", – подчеркнули в ГУВД.

print
  • Американский актер Билл Косби получил тюремный срок за сексуальные домогательства
  • 86 теплых остановок установят в Астане
  • В 2 раза выросли объемы взаимной торговли между Казахстаном и Румынией
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×