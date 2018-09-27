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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ФРС США в третий раз за год подняла ключевую ставку

CA-NEWS (CA) - Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта — до 2-2,25%. Об этом говорится в пресс-релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Это стало третьим повышением ключевой ставки в 2018 году, предпринятым американским регулятором.

Решение по ставке регулятор принял с учетом ситуации на рынке труда, роста экономики США и инфляции. В FOMC констатировали продолжение укрепления рынка труда и по-прежнему низкий уровень безработицы. Инфляция остается близкой к 2%, экономика растет быстрее прогнозов.

В июне ФРС повышала ставку 1,75−2%. До конца года ставку могут повысить еще один раз, в 2019 году прогнозируются еще три повышения.

FOMC считает, что дальнейшее постепенное повышение ставки будет соответствовать целям «устойчивого расширения экономической активности», стабильного рынка труда и инфляции в 2%.

Президент Дональд Трамп раскритиковал руководство ФРС США за очередное повышение ключевой ставки, пишет The Washington Post.

«Я не доволен. Я бы предпочел погасить долг. Меня беспокоит тот факт, что им, похоже, нравятся растущие процентные ставки», - сказал Трамп.

По его мнению, повышение ставки увеличит долговую нагрузку и создаст другие проблемы. Трамп также отметил, что ФРС в настоящее время должно предпринимать другие действия.

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