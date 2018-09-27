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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев назначил послов Казахстана в нескольких государствах

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил послов республики в нескольких государствах.

Как сообщается на сайте Акорды, посол Казахстана в Канаде Камалдинов Акылбек Абсатович назначен послом КР в Кубе по совместительству; посол в Мексике Елемесов Андриан Копмагамбетович – послом РК в Панаме, Коста-Рике, Доминикане, Ямайке по совместительству.

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