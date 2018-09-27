Группа экспертов из Франции начала отбор уникальных артефактов Узбекистана для выставки в Лувре

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 19 по 28 сентября с рабочим визитом находится группа французских специалистов всемирно известного музея Лувр во главе с директором департамента исламского искусства музея Яник Линц, передает Podrobno.uz.



Также в состав делегации входят директор французско-узбекской археологической миссии в Бухаре, археолог отдела исламского искусства Лувра Рокко Ранте и эксперты-реставраторы Анна Лигей, Кристина Париселле, Дельфин Эли Лефевр, Джеральди Фрэй.

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Основная цель визита – проведение исследования в сотрудничестве с экспертами из Узбекистана, обеспечение научного анализа и составление экспертного заключения по состоянию экспонатов, предварительно отобранных в музеях Узбекистана для экспонирования на выставке "Цивилизации и культуры на Шелковом пути", которая будет проводиться в Лувре в 2021 году.

"Выставка культурного наследия Узбекистана в Музее Лувра – это уникальная возможность демонстрации миру богатого наследия нашей страны. Работа Фонда с французской стороной не ограничивается организацией данной выставки. Фонд совместно с Лувром работает над созданием в Узбекистане мобильной лаборатории по консервации и реставрации музейных экспонатов, а также над организацией совместно со школой "Эколь де Лувр" серии лекций и практических семинаров по повышению квалификации музейных специалистов и искусствоведов", – отметила заместитель исполнительного директора Фонда развития культуры и искусства Гаянэ Умерова.

Напомним, что это второй визит французской делегации по вопросу проведения выставки. Первый состоялся в мае текущего года.