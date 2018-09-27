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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев принял нового секретаря Совета безопасности

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился со своим помощником секретарем Совета безопасности Габитом Байжановым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе встречи глава государства подчеркнул, что Совет безопасности является специальным органом, осуществляющим координацию государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, законности и правопорядка, а также укрепления обороноспособности страны.

«Новый закон о Совете безопасности значительно расширяет его полномочия. В связи с этим необходимо детально изучить нормативно-правовую базу, в том числе документы, регламентирующие деятельность правоохранительных и специальных органов», - сказал он.

В свою очередь Г.Байжанов доложил Н.Назарбаеву о ходе подготовки к проведению очередного заседания Совета безопасности

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