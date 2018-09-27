РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Два казахстанских вуза попали в рейтинг ведущих университетов мира, - Times Higher Education

CA-NEWS (KZ) - Британское издание Times Higher Education опубликовало результаты рейтингов ведущих мировых университетов — Times Higher Education World University Rankings (THE). Среди университетов Центральной Азии в рейтинг попали 2 университета Казахстана.

Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (КазНУ) занял в рейтинге позицию 801-1000. КазНУ- ведущее многопрофильное высшее учебное заведение Казахстана, включающее 15 факультетов, колледж, институт повышения квалификации, 7 научно-исследовательских институтов, 25 специализированных диссертационных советов по защите докторских диссертаций по 67 специальностям, в университете проходят обучение более 20 тысяч студентов, магистрантов и докторов. В научную инфраструктуру входят также 11 центров.

По итогам исследования международного рейтингового агентства QS World University Rankings КазНУ в 2018 учебным году занял 220 место среди 800 лучших университетов мира.

Евразийский национальный университет имени Гумилёва (ЕНУ) - высшее учебное заведение в Астане заняло позицию 1001+. Университет назван в честь русского учёного, историка-этнолога Льва Гумилёва. ЕНУ включает в себя 28 научных учреждений (научно-исследовательские институты, лаборатории, центры), 13 факультетов, Институт дополнительного образования и повышения квалификации, военную кафедру, культурно-образовательные центры различных государств.

Всего в открытую, публикуемую часть вошло более 1250 университетов из 86 стран мира. Лидирующие позиции в списке сохранили британские Оксфордский университет и Кэмбридж, а также американский Стэнфорд. За ними на четвертом и пятом местах расположились Массачусетский технологический институт и Калифорнийский технологический институт.

print
  • В исполкоме СНГ рассказали, что будут обсуждать главы государств в Душанбе
  • Министры обороны Узбекистана и Таджикистана выступили с речью по итогам совместных учений
  • В МИД Туркменистана прошла встреча с послом Ватикана
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×