Два казахстанских вуза попали в рейтинг ведущих университетов мира, - Times Higher Education

CA-NEWS (KZ) - Британское издание Times Higher Education опубликовало результаты рейтингов ведущих мировых университетов — Times Higher Education World University Rankings (THE). Среди университетов Центральной Азии в рейтинг попали 2 университета Казахстана.

Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (КазНУ) занял в рейтинге позицию 801-1000. КазНУ- ведущее многопрофильное высшее учебное заведение Казахстана, включающее 15 факультетов, колледж, институт повышения квалификации, 7 научно-исследовательских институтов, 25 специализированных диссертационных советов по защите докторских диссертаций по 67 специальностям, в университете проходят обучение более 20 тысяч студентов, магистрантов и докторов. В научную инфраструктуру входят также 11 центров.

По итогам исследования международного рейтингового агентства QS World University Rankings КазНУ в 2018 учебным году занял 220 место среди 800 лучших университетов мира.

Евразийский национальный университет имени Гумилёва (ЕНУ) - высшее учебное заведение в Астане заняло позицию 1001+. Университет назван в честь русского учёного, историка-этнолога Льва Гумилёва. ЕНУ включает в себя 28 научных учреждений (научно-исследовательские институты, лаборатории, центры), 13 факультетов, Институт дополнительного образования и повышения квалификации, военную кафедру, культурно-образовательные центры различных государств.

Всего в открытую, публикуемую часть вошло более 1250 университетов из 86 стран мира. Лидирующие позиции в списке сохранили британские Оксфордский университет и Кэмбридж, а также американский Стэнфорд. За ними на четвертом и пятом местах расположились Массачусетский технологический институт и Калифорнийский технологический институт.