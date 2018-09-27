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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Рахмон открыл новый парк в Душанбе
Предыстория: В Душанбе появился Парк имени Ахмада Дониша

CA-NEWS (TJ) - Вечером 26 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель города Душанбе Рустами Эмомали приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию парка имени Ахмада Дониша, который в течение менее одного года строился напротив городской резиденции правительства республики.

По данным пресс-службы главы государства, парк расположен на площади почти 3 га.

Строительные работы здесь начались в ноябре 2017 года. В ходе возведения парка постоянными местами работы и зарплатой были обеспечены порядка 300 местных жителей.

В парке вымощены плитами более 11,5 тыс. квадратных метров аллей, а на 12 тыс. квадратных метров произведено озеленение почвы, разбиты цветники. Для освещения парка установлены 225 столбов от 4 до 9 метров и другое осветительное оборудование.

В парке высажены более 1 тыс. декоративных и тенеобразующих саженцев, большинство из которых были завезены из-за границы. Также есть игровая площадка для детей с аттракционами, самодвижущимися игрушками. Площадь этого участка составляет 1238 квадратных метров, оборудование завезено из Турции и Италии.

Ахмади Дониш является одним из известных таджикских писателей и просветителей, который оставил богатое литературное и научное наследие.

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