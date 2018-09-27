Рахмон открыл новый парк в Душанбе

- Таджикистан, общество
- 10:31, 27 сентября 2018
- Просмотров: 268
|Предыстория: В Душанбе появился Парк имени Ахмада Дониша
CA-NEWS (TJ) - Вечером 26 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель города Душанбе Рустами Эмомали приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию парка имени Ахмада Дониша, который в течение менее одного года строился напротив городской резиденции правительства республики.
По данным пресс-службы главы государства, парк расположен на площади почти 3 га.
Строительные работы здесь начались в ноябре 2017 года. В ходе возведения парка постоянными местами работы и зарплатой были обеспечены порядка 300 местных жителей.
В парке вымощены плитами более 11,5 тыс. квадратных метров аллей, а на 12 тыс. квадратных метров произведено озеленение почвы, разбиты цветники. Для освещения парка установлены 225 столбов от 4 до 9 метров и другое осветительное оборудование.
В парке высажены более 1 тыс. декоративных и тенеобразующих саженцев, большинство из которых были завезены из-за границы. Также есть игровая площадка для детей с аттракционами, самодвижущимися игрушками. Площадь этого участка составляет 1238 квадратных метров, оборудование завезено из Турции и Италии.
Ахмади Дониш является одним из известных таджикских писателей и просветителей, который оставил богатое литературное и научное наследие.