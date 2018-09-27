Президент Монголии в Азербайджане посетил парк высоких технологий и центр Гейдара Алиева

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, находящийся с рабочим визитом в Азербайджанской Республике, 25 сентября ознакомился с деятельностью Парка высоких технологий, Центр ковроткачества “Азер Ильме” и Центр Гейдара Алиева, сообщает Montsame.



По словам исполнительного директора Назима Шукюрова, Парк высоких технологий, созданный в 2016 году при Национальной академии наук Азербайджана по инициативе президента Ильхама Алиева, направлен на увеличение государственной помощи в обеспечении устойчивого экономического роста, повышении его конкурентоспособности, расширении современных научных и технологических реформ и сферы высоких технологий, проведении научных исследований, внедрении новых технологий и создании современных комплексов.

Руководство и ученые парка сообщили президенту Х.Баттулге, что более 200 видов продукции были изобретены путём использования нефти, являющейся главной движущей силы экономики Азербайджана. Кроме того, начато массовое производство более 50 нефтепродуктов и косметической продукции. “Развивающимся странам необходимо создать такой технопарк и эффективно управлять им. Мы будем рады поделиться нашим опытом с Монголией”, - сказал президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде президенту Х.Баттулге.

Кроме того, глава государства также посетил центр ковроткачества “Азер Ильме”. По словам директора и основателя центра Видади Мурадова, Центр производит элитные ковры, национальный бренд Азербайджана, используя традиционные и современные технологии.

В этот же день президент Монголии побывал в Центре Гейдара Алиева. Было отмечено, что Центр осуществляет деятельность по глубокому изучению и пропаганде философии государственности, идеологии азербайджанства и наследия лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В ходе посещения центра президенту Монголии сообщили, что Азербайджан придает большое значение строительству уникального центра, который был разработан покойным архитектором Захой Хадидом. Центр, занимающий площадь в 57,5 ​​тысячи квадратных метров, был открыт в 2012 году. Сегодня в центре проводятся многочисленные мероприятия, в том числе конференции, симпозиумы и выставки.