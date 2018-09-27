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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Рахмон открыл зал приема гостей в аэропорту Душанбе к саммиту глав стран СНГ

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр столицы Рустам Эмомали в преддверии саммита глав стран СНГ открыли зал приёма официальных гостей «Международного аэропорта Душанбе», сообщает в середу, 26 сентября пресс-служба главы государства.

Зал приема официальных гостей предназначен для встречи официальных представителей зарубежных стран на высоком уровне, говорится в сообщении.

Зал приёма официальных гостей состоит из трёх этажей и подвального помещения. Для приёма пассажиров в здании возведены десятки помещений, в том числе отделение приёма членов правительств зарубежных стран, консульские кабинеты, администрация, рабочие кабинеты пограничников и таможенников, место обработки багажа.

Также отделение аэропорта включает 8 кабинетов для проведения двусторонних встреч, 4 современных ресторана, магазин по реализации товаров и продукции, подарков, пограничные и таможенные контрольно-пропускные центры.

Во дворе объекта построена автостоянка для 400 автомобилей, обновлены места стоянок самолётов и тротуары площадки аэропорта на площади 12 тысяч квадратных метров. Во дворе также возведена беседка, выгравированная в национальном стиле, на 10 посадочных мест для отдыха высокопоставленных гостей.

Напомним, 27-28 сентября в Душанбе пройдет заседание Совета глав государств СНГ.

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