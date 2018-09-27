К 2020 году в Узбекистане будет построено около 300 гостиниц

CA-NEWS (UZ) - К 2020 году в Узбекистане планируется построить около 300 гостиниц. Об этом сообщил Председатель Государственного комитета по развитию туризма Бахтиёр Умаров, передает kun.uz.

«В Узбекистане поток туристов растет, но сейчас наша инфраструктура не отвечает требованиям, например, есть проблемы с гостиницами. Чтобы устранить эту проблему, к 2020 году в Узбекистане планируется построить около 300 гостиниц, в том числе и уровня брендовых гостиниц (Marriott, Hyatt, InterContinental, Sheraton и других). С некоторыми представителями этих гостиниц уже были заключены соглашения», - сказал Бахтиёр Умаров.

Следует отметить, что Государственный комитет по развитию туризма постоянно изучает основные тенденции и мнения туристов, чтобы преодолеть существующие проблемы в сфере туризма. Опрос, проведенный в июне, показал мнение иностранных туристов, посещающих Узбекистан, о видах предоставляемых им услуг. Опрос включал 5756 респондентов из 72 стран.

По результатам опроса большинство туристов – 88 процентов, удовлетворены общим качеством стандартов средств размещения в Узбекистане. 90 процентов иностранных туристов выразили удовлетворенность общим качеством стандартов питания в Узбекистане. В целом же 89 процентов иностранных туристов были удовлетворены общим качеством обслуживания в Узбекистане.