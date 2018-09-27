В Алматы полицейский выстрелил в своего коллегу, он скончался
- Казахстан, происшествия
- 10:49, 27 сентября 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Алматы полицейский выстрелил в своего коллегу, он скончался.
По данным Министерства внутренних дел Казахстана, инцидент произошел 26 сентября в ходе ссоры. Пострадавший был госпитализирован в больницу, однако, не смотря на усилия медиков и проведенную операцию, сотрудника полиции не удалось спасти.
Выстреливший инспектор местной полицейской службы города задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Проводится досудебное расследование по факту убийства.
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