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  27 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы полицейский выстрелил в своего коллегу, он скончался

CA-NEWS (KZ) - В Алматы полицейский выстрелил в своего коллегу, он скончался.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, инцидент произошел 26 сентября в ходе ссоры. Пострадавший был госпитализирован в больницу, однако, не смотря на усилия медиков и проведенную операцию, сотрудника полиции не удалось спасти.

Выстреливший инспектор местной полицейской службы города задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование по факту убийства.

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