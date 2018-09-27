В Алматы полицейский выстрелил в своего коллегу, он скончался

CA-NEWS (KZ) - В Алматы полицейский выстрелил в своего коллегу, он скончался.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, инцидент произошел 26 сентября в ходе ссоры. Пострадавший был госпитализирован в больницу, однако, не смотря на усилия медиков и проведенную операцию, сотрудника полиции не удалось спасти.

Выстреливший инспектор местной полицейской службы города задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование по факту убийства.